Самая известная лиса Мурманской области скоро станет мамой

Скоро на охраняемой территории будут бегать еще и маленькие щенки. Фото: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник

Лизавета, пожалуй, самая известная лиса Мурманской области. Живет она в Кандалакшском заповеднике, хотя выходит и за его пределы. А отличается она от других рыжих плутовок тем, что умудряется выживать без лапы.

Ее Лиза потеряла из-за охотничьего капкана. Несмотря на травму, она очень активна, сама охотится и даже приносила потомство. К слову, в ближайшее время она снова стает мамой.

- Лизавета все чаще появляется у заповедного кордона инспектора. Но уже скоро рыжей красавице будет не до посещений. Ее заметно округлившийся животик говорит о том, что лисица будет занята заботами о своём потомстве, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Так что скоро на охраняемой территории будут бегать еще и маленькие щенки.

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