2020-03-07T11:31:53+03:00
Дом. Семья

Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана

Лиза не только выжила, но и вырастила пятерых щенят
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Красавица-лисица не только смогла выжить после того, как попала в капкан, но и устроить свою личную жизнь. Фото: Вощиков В.Б.Красавица-лисица не только смогла выжить после того, как попала в капкан, но и устроить свою личную жизнь. Фото: Вощиков В.Б.
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Рыжие лесные красавицы довольно часто радуют северян своими визитами. В Кировске лисица выходила на горнолыжный склон, чтобы потренироваться с детьми, а в Оленегорске ее сестрица пыталась украсть новогоднюю гирлянду. Но, пожалуй, Патрикеевна из Кандалакшского заповедника достойна особого внимания.

- Эта удивительная лиса угодила в охотничью западню. Чтобы освободиться из капкана, она отгрызла себе переднюю лапу. Раненая плутовка сама нашла для себя безопасное место и поселилась у кордона инспектора на заповедном острове. А в этом году рыжая принесла потомство - пять щенков. Инспекторы заповедника отмечают, что для нашей местности это довольно много. Лисята абсолютно здоровы, - писали о героической лисице в августе в группе Кандалакшского природного заповденика.

Все это время сотрудники наблюдали за жизнью образовавшейся на их глазах семьи. Лисята окрепли и покинули остров Ряжков. Патрикеевна-старшая на какое-то время осталась, а затем исчезла.

- Сейчас Лиза (именно такое имя получила рыжая красавица) вернулась на остров после февральского гона, - сообщают в группе заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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