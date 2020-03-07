Под Кандалакшей лиса отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана
Рыжие лесные красавицы довольно часто радуют северян своими визитами. В Кировске лисица выходила на горнолыжный склон, чтобы потренироваться с детьми, а в Оленегорске ее сестрица пыталась украсть новогоднюю гирлянду. Но, пожалуй, Патрикеевна из Кандалакшского заповедника достойна особого внимания.
- Эта удивительная лиса угодила в охотничью западню. Чтобы освободиться из капкана, она отгрызла себе переднюю лапу. Раненая плутовка сама нашла для себя безопасное место и поселилась у кордона инспектора на заповедном острове. А в этом году рыжая принесла потомство - пять щенков. Инспекторы заповедника отмечают, что для нашей местности это довольно много. Лисята абсолютно здоровы, - писали о героической лисице в августе в группе Кандалакшского природного заповденика.
Все это время сотрудники наблюдали за жизнью образовавшейся на их глазах семьи. Лисята окрепли и покинули остров Ряжков. Патрикеевна-старшая на какое-то время осталась, а затем исчезла.
- Сейчас Лиза (именно такое имя получила рыжая красавица) вернулась на остров после февральского гона, - сообщают в группе заповедника.
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ИСТОЧНИК KP.RU