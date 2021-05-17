В Мончегорске продают "рисунок на миллион" за 40 тысяч рублей

Северян творчество по душе не пришлось. Фото: www.avito.ru

Порой чего только не найдешь на сайтах бесплатных объявлений. В Мурманске, например, продавали нелетающего голубя, а с пляжа "Яйца дракона" в Териберке - камни.

Новый креативщик объявился в Мончегорске. Автор по имени Анфильда продает "рисунок на миллион", который, как ни странно, стоит не миллион, а 40 тысяч рублей.

- Красивый рисунок, достоин вашего внимания. Можете написать свою подпись и сказать что он ваш! Цена может повышаться! - отмечает творец в описании к товару.

Выставленное на продажу "произведение искусства" представляет собой набросок в блокноте, где изображена девушка в платье. Северянам школьное художество по столь высокой цене не пришлось по душе. Мол, у меня так и пятилетний сын нарисует. Что ж, доля правды тут действительно есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска продает необычную "космическую" квартиру. Мужчина сам трудился над интерьером больше года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru