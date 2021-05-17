В Мурманске кидавшего из окна вещи мужчину забрали в психоневрологический диспансер

В доме №9 на проспекте Кольский (в этом здании расположена также редакция газеты "Вечерний Мурманск") буйно вел себя мужчина. Фото: vk.com/murmansk.region

В последнее время в Мурманске на слуху оказывается все больше случаев того, что в народе называют "весеннее обострение". Напомним: на прошлой неделе мужчина позвонил в полицию и сообщил, что хочет взорвать гранату в доме. А днем ранее еще один северянин тоже угрожал устроить взрыв в доме.

Неспокойно закончилось и воскресенье, 16 мая. В доме №9 на проспекте Кольский (в этом здании расположена также редакция газеты "Вечерний Мурманск") буйно вел себя 30-летний мужчина.

- Угрожал людям, кидал кастрюли из окна, варил что-то из аммиака, - цитирует жильцов паблик "Регион 51".

На место сразу прибыли сотрудники полиции. К их приезду мужчина уже успел выбить стекла в своей квартире.

- Мужчина вел себя буйно, его забрала бригада Мурманского психоневрологического диспансера, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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