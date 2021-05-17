Житель Мурманска до смерти избил 68-летнего отца в Новый год

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: vk.com/sumurm

32-летнего мурманчанина ждет суд после совершения преступления по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает Следственное управление СКР по Мурманской области.

По данным следствия, утром 1 января этого года пьяный мужчина приехал в гости к своему 68-летнему отцу. Они поругались, после чего северянин не менее 28 раз ударил пожилого мужчину кулаками, в том числе и по голове. При этом активного сопротивления пострадавший в силу возраста не оказывал. После случившегося злоумышленник лег спать, а проснувшись, нашел своего отца в прихожей без признаков жизни.

Осознав, что натворил, мужчина вызвал полицию, однако о том, что именно он избил до смерти отца, не сказал. Пояснил, что тот в силу состояния здоровья часто падал, мог удариться головой. Впрочем, вину сына все же доказали.

- Были проведены следственные действия, направленные на обнаружение следов преступления, предметов одежды, телефонов и иных доказательств. Провели обыски и осмотры с применением криминалистической техники, допросили значительное количество свидетелей, получили заключения судебных экспертиз. Под гнетом имеющихся доказательств мужчина признался в содеянном, дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Теперь северянину грозит до 15 лет лишения свободы.

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