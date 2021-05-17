"Ночь музеев" в Мурманской области посетило свыше 20 тысяч человек

15 мая Мурманская область присоединилась к всероссийской акции "Ночь музеев". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

15 мая Мурманская область присоединилась к всероссийской акции "Ночь музеев". Темы в этом году звучали как «Год науки и технологий», «Международный день музеев», «Больше, чем музей». По данным правительства региона, в ней поучаствовало свыше 20 тысяч человек.

- Мероприятия прошли в 10 музеях области. Успех был серьезный. Также напоминаю, что до октября по Мурманску будет курсировать автобус к 95-летию Мурманского областного краеведческого музея, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он обратился к вице-губернатору - министру строительства Владиславу Сандурскому и поручил в этом году закончить реконструкцию краеведческого музея, которая идет с серьезной задержкой.

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