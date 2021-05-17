В Мурманской области ожидается дождь и до +15

В Мурманской области на этой неделе ожидают тепло. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Начало мая не очень радовали северян погодой, она была больше зимняя, чем весенняя. Но на этой неделе небесная канцелярия решила побаловать нас теплом.

- 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +10+15°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

С понедельника в Заполярье будет наблюдаться постепенное повышение температуры.

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