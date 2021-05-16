Под Магнетитами большегруз съехал в кювет и перевернулся из-за лопнувшего колеса

Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером в субботу, 15 мая, под Магнетитами произошло серьезное ДТП, которое чудом не обернулось трагедией.

Очевидцы выложили запись с видеорегистратора, на котором заметно, как у большегруза лопается колесо. Водитель не справляется с управлением, машина подлетает и переворачивается, уходя в кювет.

Как уточнила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, при аварии водитель не пострадал.

В соцсетях северяне отметили, что несколько машин остановились, помогали водителю выбраться из кабины, вызвали "скорую" и ДПС.

Напомним: прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области. Авария случилась под Магнетитами 4 мая.

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