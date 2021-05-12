В Мурманске разыскивают сбившего 12-летнюю девочку водителя

Госавтоинспекторы убедительно просят свидетелей аварии сообщить о ней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции ищут в Мурманске водителя, который 29 апреля сбил на "зебре" 12-летнего ребенка.

- Примерно в 17.05 в районе дома № 57 по проспекту Героев-североморцев в Мурманске, водитель Hyundai при движении со стороны улицы Хлобыстова наехал на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В ДТП девочка, 2008 года рождения, получила серьезные травмы, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Госавтоинспекторы убедительно просят свидетелей аварии сообщить по телефонам: 40-79-70, 40-79-74 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску: ул. К. Либкнехта, д. 46/1, кабинет 204.

Напомним: появилось видео с последствиями смертельного ДТП в районе Трех Ручьев. Водитель Kia съехал с дороги и сбил двух пешеходов.

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