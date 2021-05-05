Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с журналистами в Мурманской области

В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Фото: vk.com/murmansk_dtp

4 мая в Мурманской области произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Напомним: ночью под Магнетитами столкнулись Mazda и Hyundai, в аварии погибла телеведущая и депутат Кировска Марина Котомкина, сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее супруг Александр Андронов. Выжить удалось лишь водителю Mazda - его госпитализировали в больницу.

На место ДТП (1357 километр автодороги Р-21 "Кола") выезжал прокурор Кольского района. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

- В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог, а также законность и обоснованность решения, принятого по результатам процессуальной проверки, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Обеспечивается контроль за проверкой, проводимой полицией по факту ДТП.

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