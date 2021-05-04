Биография погибшей в ДТП депутата и телеведущей из Кировска Марины Котомкиной

15 октября Марине Котомкиной могло бы исполниться 44 года.
4 мая 2021 года оборвалась на 44-м году жизнь умной и красивой женщины - Марины Котомкиной. Кто-то знал ее как телеведущую "Народного ТВ", кто-то как депутата горсовета Кировска, другие - как директора музея. Для многих она была хорошим другом, грамотной коллегой и просто добрым и открытым человеком. В ночь с 3 на 4 мая Марина Котомкина разбилась в ДТП под Магнетитами, вместе с ней погибли еще два человека.
15 октября Марине могло бы исполниться 44 года. Она работала там же, где родилась, в родном Кировске. Получила высшее образование (биолог) в Новгородском государственном университете имени Ярослава мудрого, также стала магистром программы "Экономическая политология" при "РАНХиГС при Президенте РФ" в Москва.
Марина Котомкина работала там же, где и родилась, - в родном Кировске.
В 2017 года избралась в пятый созыв горсовета Кировска.
С 2007-го по февраль 2014 года Марина Котомкина работала инженером службы социального развития и быта АО "Апатит". С 2014-го по июнь 2017 года - директором Музейно-выставочного центра КФ АО"Апатит". С 2017-го по май 2018 года - начальником управления по связям с государственными органами КФ АО "Апатит". С 2018-го по декабрь 2018 года - начальником МКУ "Центр культуры города Кировска". С 2018 года по апрель 2019 года - руководителем музейного объединения КФ АО "Апатит" С 2019 года по настоящее время - креативный директор Объединенной редакции ООО "Телесеть".
Несколько лет назад Марина Котомкина потеряла мужа, одна воспитывала ребенка.
"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает соболезнование родным и близким погибших в аварии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП под Магнетитами погиб 36-летний водитель и две его пассажирки. Второго 22-летнего водителя увезли в больницу [видео] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru