В ДТП под Магнетитами погибла телеведущая и депутат из Кировска Марина Котомкина

Выражаем свое соболезнование родным и близким Веры Белоусовой, Александра Андронова и Марины Котомкиной.

В ночь с 3 на 4 мая в Кольском районе произошла смертельная авария, которая унесла жизни трех человек.

Напомним: под Магнетитами, на 1357 километре федеральной трассы "Кола", столкнулись Mazda и Hyundai.

- По предварительной информации, столкновение произошло в 3.28. В результате ДТП 22-летний водитель Mazda получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. 36-летний водитель Hyundai и две его пассажирки скончались на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и спецслужб. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Две машины столкнулись под Магнетитами. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Сейчас появились подробности этой аварии. Все погибшие в аварии - жители Апатитско-Кировской агломерации. Одна из разбившихся пассажирок - Марина Котомкина, телеведущая "Народного ТВ" и депутат Совета депутатов Кировска.

- Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы "Новости". Не верим в случившееся до сих пор! Яркая, талантливая, красивая женщина, она ушла в расцвете лет. Марину многие знают как доброго, отзывчивого человека, всегда готового помочь словом, поддержать, любящего жить. Марина была украшением любого эфира. Мы приносим искренние соболезнования родственникам Марины Котомкиной и всем, кто ее любил, - рассказали о своей утрате коллеги погибшей.

Все сидевшие в Hyundai погибли. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вместе с Мариной разбились сотрудник управления по информационной политике КФ АО "Апатит" Вера Белоусова и ее супруг Александр Андронов, сотрудники избиркома, который был за рулем. У пары остался маленький ребенок. У Марины Котомкиной, которая три года назад потеряла мужа, также остался ребенок.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает искреннее соболезнованием родным и близким погибших!

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