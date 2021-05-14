Средний возраст депутатов Совета депутатов Мурманска составляет 54 года

Средний возраст депутатов горсовета - 54 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
"Комсомольская правда"-Мурманск" уже считала, какой средний возраст у депутатов Мурманской областной Думы. Напомним: он равен 57 годам.
Теперь же берем в руки калькулятор и смотрим на даты рождения депутатов Совета депутатов Мурманска.
Самый старший по возрасту парламентарий - Тамара Прямикова, ей 68 лет. А вот самый молодой - Артем Кузьмин, которому 31 год. Для сравнения, самый возрастной парламентарий обдумы - Владимир Ахрамейко (79 лет), а самый молодой - Герман Иванов (38 лет).
Средний возраст депутатов горсовета - 54 года.
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