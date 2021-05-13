Средний возраст депутатов Мурманской областной Думы составляет 57 лет

Если говорить о среднем возрасте мурманских депутатов, то он равен 57 годам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2020 года состоятся выборы в Мурманскую областную Думу Некоторые из парламентариев этого созыва уже сказали, что баллотироваться не будут, другие же рассматривают такую возможность.

Пока же вовсю идет законотворческая деятельность шестого созыва. Редакция "Комсомольской правды"-Мурманск" посчитала, какой средний возраст депутатов.

Итак, самый возрастной парламентарий Мурманской области - Владимир Ахрамейко (Кандалакшский одномандатный избирательный округ №16), ему 79 лет. Напомним: уже полгода его не видели коллеги из-за болезни. Самый молодой - Герман Иванов (Мурманский одномандатный избирательный округ №2), ему 38 лет.

Если говорить о среднем возрасте мурманских депутатов, то он равен 57 годам.

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