Строительство детского сада в Мурманске опаздывает на две недели

Строительство детского садика на улице Капитана Орликовой задерживается. Фото: администрация Мурманск

Детский сад в Мурманске на улице Капитана Орликовой – это достижение самих жителей. В 2019 году инициативная группа мурманчан собрала 2,5 тысячи подписей о необходимости постройки этого садика, и уже осенью он должен по проекту принять первых малышей – в нем запланировано 80 мест.

12 мая ход строительных работ проинспектировал глава администрации Евгений Никора с депутатами горсовета и Мурманской областной Думы. Строительство садика задерживается на две недели – подрядчик перестраивает работу на три смены, чтобы успеть в срок. На данный момент готовность детского сада всего 28%.

- Сейчас рабочие завершают возведение конструкции первого этажа, после чего, не дожидаясь окончания монтажа второго яруса, приступят к установке оконных блоков и внутренним работам. Это позволит ускорить процесс строительства, - прокомментировал Евгений Никора.

Напомним, что строительство второго детского сада на 196 мест на улице Достоевского тоже задерживается, но на больший срок – почти 30 дней.

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