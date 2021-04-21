Андрей Сысоев рассказал о ходе строительства детского сада в Мурманске

Срок готовности школы на улице Достоевского - октябрь. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Андрей Сысоев рассказал, как идут строительные работы по возведению детского сада на улице Достоевского. По его расчетам, капитальные работы должны завершиться через две недели и начаться отделочные. Но это строительство бесшумно для жителей близлежащих домов не пройдет – скальные породы придется взрывать для прокладки коммуникаций.

- К этому вопросу мы подойдем максимально ответственно, - сообщил Андрей Сысоев, - рядом жилые дома, поэтому будут строго соблюдены все требования и ограничения, связанные с проведением этих работ. Сделаем все, чтобы дискомфорт, который придется испытать горожанам, был минимальным.

Но не меньше беспокоит Андрея Ивановича и вопрос с отставанием по графику. В прошлом году из-за задержек с поставками железобетонных конструкций подрядчик отстает от сроков, прописанных в контракте. Глава города считает, что это не причина выполнять работы с опозданием.

- Отставание на сегодня - 30 суток, - пояснил редакции «КП» Андрей Иванович. - Как будут организованы работы, в какой последовательности, мне не интересно. Это проблема подрядчика, и организовывать работу строительной компанией я не буду! Не справятся в срок - будут наказаны рублем. Срок строительной готовности объекта по контракту - октябрь.

Андрей Сысоев пояснил, что нельзя забывать, что его строительство идет в рамках национального проекта «Демография», и соблюдение сроков, прописанных в контракте, - одно из главных условий участия в проекте и софинансирования из федерального бюджета, - подчеркнул глава администрации города Мурманска.

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