Строившим детские сады в Мурманске подрядчикам не заплатили за работу 7 миллионов рублей

Прокурор внес руководителю учреждения представление.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Прокуратура Первомайского округа Мурманска выяснила, что при выполнении нацпроекта "Демография", который сейчас шагает по Заполярью, допускаются серьезные нарушения.
Так, было установлено, что компании ООО "АСМ" и ООО "Аксай", которые занимаются строительством детских садов в областном центре в рамках нацпроекта, оставили без оплаты труда.
- Несмотря на выполненные указанными подрядчиками работы, заказчиком – мурманским муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства" не обеспечена их своевременная оплата, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Для устранения выявленных нарушений прокурор внес руководителю учреждения представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, перед организациями погашена задолженность на общую сумму почти 7 миллионов рублей.
Напомним: мурманский бизнесмен выплатил долг по зарплате четырем работникам после вмешательства прокуратуры. Индивидуальный предприниматель задолжал 161 тысячу рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
83-летнюю жительницу Мурманска оправдали по делу о хищении 52 миллионов рублей. В суд на женщину подал бывший работодатель (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru