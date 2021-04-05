Строившим детские сады в Мурманске подрядчикам не заплатили за работу 7 миллионов рублей

Прокурор внес руководителю учреждения представление. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Прокуратура Первомайского округа Мурманска выяснила, что при выполнении нацпроекта "Демография", который сейчас шагает по Заполярью, допускаются серьезные нарушения.

Так, было установлено, что компании ООО "АСМ" и ООО "Аксай", которые занимаются строительством детских садов в областном центре в рамках нацпроекта, оставили без оплаты труда.

- Несмотря на выполненные указанными подрядчиками работы, заказчиком – мурманским муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства" не обеспечена их своевременная оплата, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений прокурор внес руководителю учреждения представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, перед организациями погашена задолженность на общую сумму почти 7 миллионов рублей.

Напомним: мурманский бизнесмен выплатил долг по зарплате четырем работникам после вмешательства прокуратуры. Индивидуальный предприниматель задолжал 161 тысячу рублей.

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