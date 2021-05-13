Уровень воды в реках Мурманской области поднялся на 50 сантиметров

Реки Мурманской области освобождаются ото льда. Фото: Мария ЛЕНЦ

События прошлого года заставили нас внимательнее относиться к прогнозам уровня воды в реках.

- Реки очищаются ото льда, на 11 мая на большинстве рек наблюдаются остаточные забереги. На реке Туманная неполный ледостав сохраняется, на реках Поной и Чудзъйок наблюдаются разводья, подвижки льда. На крупных водоёмах наблюдается ледостав, ледостав с промоинами, закраины, на Княжегубском водохранилище - подвижки льда, - сообщает Мурманское УГМС.

Уровень воды в реках на севере и в центральном районе поднялся на 1-10 сантиметров, а юго-востоке области на 20-50 сантиметров.

Теплые дни в Мурманской области заканчиваются, после четверга нас ожидает похолодание.

- Уже с пятницы нас ожидает переход осадков в смешанную фазу, мокрый снег, температура в течение суток 0...+5, - сообщает паблик «Погода в Мурманске»

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