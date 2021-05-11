9 тысяч человек посетили фрегат "Адмирал Горшков" в Мурманске

За два дня фрегат "Адмирал Горшков" посетило более 9 тысяч человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области ко Дню Победы провели около 200 мероприятий. Некоторые особенно запомнились северянам. Так, два дня - 8 и 9 Мая - был открыт для посещения боевой фрегат "Адмирал Горшков". Его из Североморска передислоцировали к морскому вокзалу в Мурманске.

- Всего "Адмирал Горшков" посетило более 9 тысяч человек. Радостно отметить интерес жителей Мурманской области к Северному флоту и его вооружению, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отметили в пресс-службе Северного флота, в соответствии с требованиями корабельного устава в честь государственного праздника 9 Мая в 9 часов утра на фрегате были торжественно подняты государственный и Андреевский флаги, а также флаги расцвечивания. В полдень фрегат принял участие в акции "Гудок Победы" и на 20 секунд включил корабельную сирену, отдавая дань памяти советским воинам-победителям.

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