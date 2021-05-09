Жители Мурманска могут посетить фрегат «Адмирал Горшков»

"Адмирал Горшков" открыт для посещения с 9.00 до 17.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сегодня, 9 мая 2021 года, у жителей и гостей Мурманска есть уникальный шанс посетить фрегат «Адмирал Горшков». Он проделал путь от Североморска до областного центра и на два дня - 8 и 9 мая - встал у морского вокзала.

Для посещения корабль открыт с 10.00 до 17.00.

Для посещения фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подготовлен специальный маршрут по верхней палубе корабля. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Для посещения фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подготовлен специальный маршрут по верхней палубе корабля с учетом специфики передвижения и определены места для фотографирования, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабль присоединится к акции "Гудок Победы". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Для посетителей подготовлены специальные информационные плакаты. Также в День Победы фрегат присоединиться к «Гудку Победы», который запланирован на 12.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военная техника и участники парада Победы 2021 года в Мурманске. Какую технику можно будет увидеть на параде Победы 9 мая 2021 года в Мурманске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru