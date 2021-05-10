Авиапарад 9 мая 2021 года в Мурманске: фото, видео

У "Алеши" состоялся авиапарад. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

9 мая 2021 года в Мурманске состоялся Парад Победы, а у мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" прошел традиционный митинг.

Зрителям рассказали, какие самолеты и вертолеты приняли участие в авиапараде. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Также уже не первый год северяне могли после минуты молчания, "Выстрела памяти" и возложения цветов к Вечному огню увидеть авиапарад от воздушных сил Северного флота.

Северяне увидели вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолеты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Ту-142м, Су-25утг, два Су-33, два МиГ-29К, два Су-24м, два МиГ-31бм. Зрителям рассказали, для каких целей создана эта техника, какие задачи может выполнять и кто сидел за штурвалом.

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