Видео реконструкции подвига Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова

Неравный бой воспроизвели участники группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и военно-исторического клуба «Заполярный рубеж». Фото: Олег ФИЛОНОК

Восемь месяцев не дожил до Дня Победы Герой Советского Союза Анатолий Бредов. 11 октября 1944 года он подорвал себя гранатой во время штурма врагом высоты Придорожной на дороге на Титовку. Сам герой погиб, ему был всего 21 год.

Вместе с ним подорвался и Никита Ашурков, но он смог выжить. Тот неравный бой воспроизвели участники группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».

- Наше мероприятие посвящено подвигу Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Обычно мы вспоминаем только Бредова, а про Ашуркова забываем, что неправильно. Вместе Они отбивались от врагов, были окружены и подорвались на гранате, это одно из самых знаковых событий в истории советского Заполярья. Идея реконструировать тот бой появилась в 2018 году, до пандемии мы успели пять раз показать те события, - рассказал «КП»-Мурманск» Александр Чапенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ, руководитель «Титовского гарнизона».

Реконструкцию боя северяне смогли увидеть во время торжественного мероприятия в Долине Славы 8 мая.

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