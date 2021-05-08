Долина Славы и смерти: жители Мурманской области увидели, как умер Анатолий Бредов и выжил Никита Ашурков

Супруги Александр и Анна Волчек каждый год приезжают в Долину Славы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Долина Славы - знаковое место в военной истории Мурманской области. Каждый год перед Днем Победы здесь проходит акция памяти, и кажется, что во время, пока ветер уносит слова выступающих далеко за сопки, за спинами живых стоят павшие красноармейцы. Почти две тысячи человек в последние мгновения своей жизни видели только камни, невысокие деревья, хмурое небо над головой и… врага. И Долина Славы когда-то была Долиной смерти.

8 мая в мемориальном комплексе собрались военнослужащие, реконструкторы, представители власти, силовых структур и, конечно, самые важные гости - ветераны. С каждым годом а трибунах, на которых сидят те, кто знает о войне не понаслышке, становится все больше пустых мест. Этой весной не увидели праздник ветеран боевых действий Великой Отечественной войны из Полярного Клавдия Перцева, ветеран из Кировска Галина Кочегарова и из Североморска Алексей Ерошин, известный фронтовик Лев Журин.

Каждой семье есть, что вспомнить про войну. Фото: Олег ФИЛОНОК

- В такой день всех поздравляю с великим святым праздником Победы наших дедов, которые ценой своей жизни обеспечили уже 76 лет нашей мирной жизни. Нельзя забывать историю, она позволяет нам, нашему поколению, не просто гордиться подвигом нашего народа-победителя, мы воспитываем будущее поколение, и память о таких событиях поможет нам избежать войны в будущем, не допустить повторения ни в этом веке, ни в других, - уверен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

О важности помнить и напоминать в этот день говорили много.

Торжественный митинг в Долине Славы проходит каждый год 8 мая. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Мы должны быть достойны того поколения, которое победило в войну, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы должны не просто помнить, победа, подвиг советских людей должны быть критерием того, что мы делаем сейчас. Сегодня мы находимся в священном месте, где захоронено свыше семи тысяч бойцов, а если брать все места вокруг, эти сопки, то понимаешь, что не известно количество тех, кто отдали жизни за Заполярье. Три года бойцы Красной армии, Полярной дивизии, Северного флота держали оборону от тех, кто за три дня хотел дойти до Мурманска. Благодаря их самоотверженности, труду рыбаков, союзников, тружеников тыла была одержана Победа.

Участники митинга возложили цветы к памятнику "Скорбящая мать". Фото: Олег ФИЛОНОК

Гостей акции памяти Долина Славы встретила капризной майской погоды: солнце часто прятали тучи, дул сильный ветер, который выбивал из глаз слезы. Остро, ох как остро понимаешь в такие минуты, что тебе холодно в современной одежде, которая гораздо теплее той, что была на наших солдатах 76 лет назад. Ты можешь сесть в теплую машину, уехать в теплую квартиру и забыть про холод, а вот у защитников Заполярья такой роскоши не было. Их домом были серые сопки, вместе одеяла – бесконечный снег. Какие дома в Мурманске, где после бомбежек стояли одни печные трубы? Город был в огне, черном удушливом дыму. И он был… за спиной бойцов. А перед ними – враг. Закоченевшими руками надо было перезаряжать оружие, чувствовать его холод и, проваливаясь в снег, бежать навстречу смерти.

В Долине Славы собрались сотни северян. Фото: Олег ФИЛОНОК

- В этом месте каждый год меня обуревают особенные чувства. Если бы не содержали этот рубеж, не выстояли наши воины, враг бы прорвался к Мурманску. История нашей страны, войны в Заполярье повернулась бы по-другому. Эти ребята, совсем молодые мальчишки, остались здесь навсегда, сохранили нашу жизнь, город-герой. Не случайно связь этого места с Мурманском так тесна, это все одна война и одна Победа, одна слава и одни герои. Важно, что в этом году мы увековечили память Льва Журина, который свою жизнь посвятил тому, чтобы Долина Славы стала особенным местом для всей Мурманской области, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

После митинга и возложения цветов маховик времени развернулся, и северяне оказались в 1944 году. Если быть точным, в 11 октября предпобедного года: в этот день на высоте Придорожной погиб Герой Советского Союза Анатолий Бредов. Последние минуты его жизни сотник гостей мероприятий в Долине Славы прожили вместе с ним благодаря реконструкторам группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».

Реконструкторы воспроизвели бой на высоте Придорожной. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Наше мероприятие посвящено подвигу Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. Обычно мы вспоминаем только Бредова, а про Ашуркова забываем, что неправильно. Вместе Они отбивались от врагов, были окружены и подорвались на гранате, это одно из самых знаковых событий в истории советского Заполярья. Идея реконструировать тот бой появилась в 2018 году, до пандемии мы успели пять раз показать те события, - рассказал «КП»-Мурманск» Александр Чапенко, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ, руководитель «Титовского гарнизона».

Всего в реконструкции подвига приняли участие 35 человек, многим пришлось надеть немецкую форму, чтобы изобразить врага. Каждый год они сталкиваются с тем, что их обвиняют в том, что «одеваются как фашисты». Но как иначе показать страшные события? Для детей такие реконструкции часто лучше любых учебников рассказывают о важных событиях Великой Отечественной войны.

Также зрелищным наполнением памятных мероприятий в Долине Славы стала выставка военной техники, концерт и показательные выступления морпехов.

Участники акции памяти увидели показательные выступления морпехов. Фото: Олег ФИЛОНОК

После акции памяти у памятников и надгробий мемориального комплекса остались тысячи алых гвоздик и десятки венков. На самом деле цветы лежат у мрамора Долины Славы круглый год, даже у братских могил, у которых, как метко было подмечено на митинге, не плачут вдовы. Северянам важно приходить в такие места не только накануне 9 мая. Александр и Анна Волчек из Мурманска каждый год приезжают в Долину Славы, посещают митинги и любят рассказывать детям и внукам про войну. Даже заказали военную форму тех лет.

- Мой дед Александр Андреевич умер на фронте, несколько месяцев не хватило дождить до Победы. Много лет он числился без вести пропавшим, и только около десяти лет назад поисковики нашли его могилу в Восточной Пруссии, - рассказывает Александр Волчек, а его супруга продолжает, - а мой отец Потемкин Владимир Андреевич призывался из Петрозаводска, дошел до Берлина, был у Рейхстага. Вернулся домой и у них с мамой родились 13 детей.

Мы уехали из Долины Славы, чтобы вернуться. Не ждите Дня Победы, приезжайте сюда в другие дни. Чтобы поклониться павшим…

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