Вандалы разрисовали самый старый памятник Мурманска

Неизвестные разрисовали самый старый памятник Мурманска. Фото: vk.com/murmansk_public_space

Внимательные мурманчане заметили, что вандалы решили развлечься на английском мемориальном кладбище в Мурманске.

Как сообщает паблик "Мурманск: что есть и что будет?", на самом старом памятнике Мурманска - столетней пирамиде - и на надгробиях появились каракули, сделанные зеленой краской.

- Надеемся, все снова будет ухоженно! А для "Пирамидки" не помешала бы табличка информационная! - пишут создатели паблика.

Краской испачкали и надгробия мемориального кладбища. Фото: vk.com/murmansk_public_space

Напомним: в 2018 году самый старый памятник Мурманска перенесли с улицы Капитана Буркова на английское кладбище. Далеко не все горожане поддержали это решение. Многие считали, что памятник надо оставить на месте.

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