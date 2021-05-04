В ДТП под Магнетитами погиб 36-летний водитель и две его пассажирки

Две машины столкнулись под Магнетитами. Фото: скриншот видео

Смертельная авария произошла в ночь с 3 на 4 мая под Магнетитами. Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, на 1357 километре федеральной трассы "Кола" столкнулись Mazda и Hyundai.

- По предварительной информации, столкновение произошло в 3.28. В результате ДТП 22-летний водитель Mazda получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. 36-летний водитель Hyundai и две его пассажирки скончались на месте до приезда скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и спецслужб. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске байкер после ДТП попал в больницу. Мотоциклист столкнулся с машиной.

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