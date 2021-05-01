В Мурманске в ДТП перевернулась машина

Одна из машин после столкновения улетела в кювет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

1 мая в Мурманске случилась серьезная авария с участием двух машин.

- В 20.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на улице Планерная в районе выезда на автоподъезд к Мурманску. Столкнулись два легковых автомобиля с последующим опрокидыванием. Спасателями проводилась работа по осмотру и ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, - сообщил в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники УГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В кювет после аварии улетела BMW. Как сообщают очевидцы, один из водителей, вероятно, был пьян. Официальная информация об аварии уточняется.

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