В Мурманске в ДТП перевернулась машина

Одна из машин после столкновения улетела в кювет. Фото: vk.com/murmansk_dtp
1 мая в Мурманске случилась серьезная авария с участием двух машин.
- В 20.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на улице Планерная в районе выезда на автоподъезд к Мурманску. Столкнулись два легковых автомобиля с последующим опрокидыванием. Спасателями проводилась работа по осмотру и ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, - сообщил в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники УГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В кювет после аварии улетела BMW. Как сообщают очевидцы, один из водителей, вероятно, был пьян. Официальная информация об аварии уточняется.
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