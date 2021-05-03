В Мурманске байкер после ДТП попал в больницу

Машина и мотоцикл столкнулись на проспекте Кольском. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 3 мая в Первомайском округе Мурманска случилась авария. При выезде от автосалонов на спуске от улицы Кооперативной к улице Беринга дорогу не поделили байкер и Toyota.

- На проспекте Кольском столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение города Мурманска. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мотоциклиста увезли в больницу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Сейчас ищут очевидцев этой аварии. Участок, где она случилась, считается одним из самых аварийных в Мурманске.

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