В аэропорту "Мурманск" пассажир сообщил о бомбе

Аэропорт "Мурманск" эвакуировали из-за шутки жителя Башкирии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Неосторожные слова жителя Башкирии привели к эвакуации аэропорта "Мурманск".

Как сообщил источник "КП"-Мурманск", днем 2 мая мужчина во время досмотра перед полетом сообщил, что у него есть взрывное устройство. Пассажира задержали, а на время проверки всех других пассажиров, встречающих и сотрудников вывели на улицу.

На данный момент угрозы нет, сотрудники линейно полиции выясняют, зачем мужчина сказал неправду.

Напомним: пошутивший в аэропорту "Мурманск" про бомбу в багаже пассажир ударил в пах полицейского. В отношении 44-летнего горе-юмориста возбудили уголовное дело.

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