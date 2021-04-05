Пошутивший в аэропорту "Мурманск" про бомбу в багаже пассажир ударил в пах полицейского

Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине. Фото: Олег ФИЛОНОК

1 апреля к аэропорту "Мурманск" было совсем не весело - приехали экстренные службы, всех пришлось эвакуировать из воздушной гавани. А все - из-за неудачной шутки одного из пассажиров.

Как установило следствие, вечером того дня 44-летний мужчина проходил пункт досмотра в аэропорту и решил пошутить о том, что у него в чемодане лежит бомба. "Петросяна", который был пьян, тут же задержали сотрудники полиции. Северянину это совсем не понравилось.

- Задержанный применил насилие в отношении представителя власти – старшего инспектора линейного отдела полиции в аэропорту Мурманска, ударив его ногой в область паха, - сообщили в пресс-службе Следственного управления на транспорте по Северо-Западу.

Сейчас в отношении горе-юмориста следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья".

Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудница полиции в Полярных Зорях незаконно привлекла бездомного к административной ответственности. Страж порядка составила липовый протокол за распитие спиртного (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru