Сотрудница полиции в Полярных Зорях незаконно привлекла бездомного к административной ответственности

Сотруднице полиции грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы полиции патрульно-постовой службы из Полярных Зорь. Женщина подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий".

- По версии следствия, вечером 29 января 2021 года в Полярных Зорях страж порядка выявила бездомного мужчину, который, по мнению сотрудницы полиции, был пьян. Для фиксации факта опьянения северянина доставили в медучреждение, однако после прохождения освидетельствования оказалось, что он трезв. Несмотря на это, женщина, находясь в служебном автомобиле, составила в отношении потерпевшего административный протокол по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

На основании липового протокола мужчину привлекли к административной ответственности, ему необоснованно назначили административное наказание.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства незаконного деяния. Сотруднице полиции грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске полицейские повезли мужчину с ребенком в отделение из-за отсутствия маски. Жена северянина после задержания написала на страж порядка заявление (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru