В Мурманске полицейские отвезли мужчину с ребенком в отделение из-за отсутствия маски

Мальчик ждал полтора часа и уснул на скамейке. Фото: Скриншот видео

Коронавирус в Мурманской области пошел на спад, однако про маски все равно забывать нельзя. В заполярной столице на днях произошел неоднозначный случай. Мурманчанка пожаловалась в соцсетях, что ее мужа задержали полицейские из-за того, что тот ходил без медицинской маски. В отделение его забрали вместе с 7-летним сыном. Ребенок долго ждал папу и в итоге просто уснул на скамейке.

- Муж находился на улице возле магазина без средства индивидуальной защиты, ребенок сидел в машине - сотрудникам ППС это не понравилось. Отказались составить протокол на месте, сели к нему в машину и сказали, чтобы ехал с ними вместе в отделение полиции, - рассказала Ольга Корытова в паблике "Мурманск". - Продержали их полтора часа, ребенок уснул на скамье. На каком основании наша доблестная полиция задерживает мужчину с ребенком? Считаете, что нарушен закон? Выписывайте штраф на месте, а не тащите ребенка в отделение.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, сейчас по этому делу проводится проверка.

- Мужчину задержал пеший наряд сотрудников ППС. Из-за погодных условий на месте составить протокол было невозможно, поэтому задержанный сам предложил полицейским поехать в отделение на своем авто, чтобы ускорить процесс. Сотрудники представились, как и положено, удостоверение показали. В отделение затем приехала жена мурманчанина и стала жаловаться на полицейских из-за того, что ребенка тоже забрали. По ее заявлению проводится проверка, - пояснили в ведомстве.

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