В торгово-развлекательных центрах Мурманска на посетителей с неправильно надетыми масками составляют протоколы

До сих пор находятся те, кто "забывает" о масках или носит их лишь формально. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 12 мая в Мурманской области введен обязательный масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя ездить в общественном транспорте или такси, ходить в магазин и другие места скопления людей.

Но до сих пор находятся те, кто "забывает" о масках или носит их лишь формально, например, спустив на подбородок или опустив под нос. Но такой подход ради галочки тоже может обернуться штрафом.

- В торговом центре "Волна" сотрудники полиции составляют протоколы на людей с неправильно надетой маской. Со слов охранника подсобного помещения, где составляется протокол, задержанных очень много. Будьте бдительны, задержание начинается с того, что вас тайком фотографирует оператор, - написал в группе "Мурманск" анонимный автор.

Такие же проверки, кто как носит маски, проходят и в других торгово-развлекательных центрах. За составлением протокола идет суд, который чаще всего заканчивается штрафом.

В 2020 году за нарушение масочного режима в Мурманской области выписали штрафов почти на 6 миллионов рублей.

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