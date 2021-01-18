10 октября 2020 года в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу доставили 12-летнюю местную школьницу в состоянии алкогольного опьянения и с признаками отравления продукцией под градусом.Привезли девочку с детской площадки на улице Строителей в Апатитах, где ее заметили прохожие.По данному факту проверку провела областная прокуратура.- Установлено, что со стороны школы, где учится несовершеннолетняя, и органов профилактики нарушений не было. Все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение употребления спиртных напитков, проводились, - сообщил «КП» старший помощник прокурора Мурманской области по правовому обеспечению Игорь Бурлаков.Девочка употребила алкоголь вне стен школы, поэтому вопросы будут уже к ее родителям. Установлено, что школьница пила запрещенные для ее возраста напитки в компании несовершеннолетних знакомых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске создадут центр для одаренных детей. Для него выбрали место - Долину Уюта (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru