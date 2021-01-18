Долина Уюта в Мурманске теперь будет не только спортивным центром, но и интеллектуальным. Именно здесь появится центр для одаренных детей, который в хорошем смысле слова станет «конкурентом» «Лапландии».Выбор места объяснил губернатор Андрей Чибис.- Мы долго искали подходящее место для этого центра. Но потом стало известно, что собственник здания «Юность Заполярья» в Долине Уюта решил продать его. Мы не могли допустить, чтобы из спортбазы с большой историей в знаковом для мурманчан месте сделали очередное офисное здание. И приняли решение открыть центр одаренных детей именно здесь. Конечно, само здание приведем в порядок. Считаю, что Долина Уюта - отличное место для будущего центра. Тем более, одно из его направлений - раскрывать и развивать спортивные таланты, - уточнил губернатор.Центр будет создан в рамках национального проекта «Образование».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые из Мурманска и Карелии разрабатывают идеальные дома для Арктики. В Петрозаводске специалисты изучают технологии строительства жилья, учитывая местные условия и материалы (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru