Как будет работать общественный транспорт в Мурманске с 1 по 10 мая 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начались длинные майские праздники. Хоть и не все будут отдыхать, все же чувство 10-дневных выходных сохраняется. В том числе на особый режим работы перешли автобусы и троллейбусы. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Мурманске с 1 по 10 мая 2021 года.

- 1, 2 и 3 мая все троллейбусные и автобусные маршруты работают по расписанию «Воскресенье». 4, 5, 6, 7 мая автобусные маршруты №№1, 25, 29 работают по расписанию «Будни», №24 - по специальному расписанию, остальные автобусные маршруты и все троллейбусные – «Суббота», - сообщает «Электротранспорт».

8 мая все троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию «Суббота», а 9 и 10 мая - по расписанию «Воскресенье»!

Напомним, что из-за праздников в Мурманске будут перекрытия дорог.

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