Репетиции Парада Победы 9 мая 2021 года в Мурманске: дата, перекрытия

В эти дни не везде можно будет проехать и припарковаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится День Победы, а это значит, что северяне увидят традиционный парад, который можно будет увидеть онлайн. Перед празднованием пройдут две репетиции.

- Часть техники уже перебазирована в город Мурманск, на территорию ремонтно-восстановительного батальона, для участия в репетициях военного парада. Первая тренировка на улицах Мурманска пройдет уже 3 мая, вторая запланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника – 7 мая, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В эти дни не везде можно будет проехать и припарковаться.

Будут освобождены от транспорта:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Ленинградскую, от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Воровского, от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской, с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 18.30 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Академика Книповича, от ул. Шмидта до просп. Ленина, с 18.30 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

— по ул. Ленинградской, от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов, с 00 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской, с 17 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 18 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Также будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Ленинградской, от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского, с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по ул. Воровского, от ул. Коминтерна до просп. Ленина, с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Кроме того будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения репетиции праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижне-Ростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев, автоподъезд к городу Мурманску — ул. Шевченко 5 мая и 7 мая.

По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.

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