В Оленегорске пройдет «Парад для одного ветерана»

«Парад для одного ветерана» пройдет 9 мая в 14.00.

С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше... Хотя, кажется, еще совсем недавно, в 1995 году они строем шли по Красной площади и несли знамя Победы. Летит время, люди уходят, внуки растут.

Вот и в Оленегорске осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны. Специально для них духовой оркестр войсковой части исполнит военные песни прямо у них во дворе.

«Парад для одного ветерана» пройдет 9 мая в 14.00 во дворах на улице Пионерской, 14 и улице Парковой, 22. Все, кто хочет поддержать ветеранов и послушать духовой оркестр, могут подойти в эти дворы.

Напомним: в этом году сохраняются ковидные ограничения, поэтому в правительстве продумали особые правила для проведения Парада Победы в Мурманске.

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