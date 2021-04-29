На Парад Победы в Мурманске ветеранов повезут на специальных автобусах

Парад Победы в Мурманске пройдет с учетом ковидных правил. Фото: Олег ФИЛОНОК

В этом году эпидемиологическая обстановка позволяет провести Парад Победы. Хотя про пандемию забывать все же не стоит. Поэтому в Мурманске 9 мая пройдет по особым правилам.

Согласно постановлению за подписью губернатора Андрея Чибиса, у всех ветеранов дважды возьмут тесты на коронавирус - 3 и 7 мая. Их сопровождающие должны будут представить сертификат о прививке или также справки от отрицательном ПЦР-тесте. Анализы оплатят из областного бюджета.

Все ветераны на Параде должны будут быть в масках, а их сопровождение - в масках и перчатках. На трибуне на Пяти Углах рассадка будет 1,5 метра.

- Специальный транспорт для проезда ветеранов к месту проведения мероприятия и обратно к месту жительства. Участие в мероприятиях иностранных делегаций возможно только при наличии у гостей отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию России. В случае прибытия более чем за 2 дня до мероприятия - также наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 48 часов до начала участия в мероприятиях. Для иностранных делегаций предусмотрена термометрия два раза в сутки, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Напомним: акция "Бессмертный полк" состоится в мае в режиме онлайн.

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