Медицинский стартап PnevmoEyeTracker стал победителем Startup Tour в Мурманске

Мурманск стал последней точкой на маршруте Startup Tour, прошедшем за полтора месяца в восьми городах.

Победителем конкурса технологических проектов Startup Tour 2021 в Мурманске стал автоматический пневмотонометр для бесконтактного измерения внутриглазного давления. В финал также вышли технология производства тепловой энергии путем переработки ТБО с помощью газификации и устройство, передающее незрячим людям тактильным способом информацию для ориентирования на местности.

На открытии Startup Tour в Мурманске выступили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов и Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Участники деловых встреч в рамках онлайн-мероприятия обсудили инновационный потенциал Мурманской области, сотрудничество власти, науки и бизнеса для ее технологического развития и задачи научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика».

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «У нас пока только один резидент из Мурманска, но последние события показали, что в этом году мы можем рассчитывать на десятки компаний, которые будут стремиться стать участниками проекта "Сколково". Их инновационные проекты обладают специфическими особенностями, связанными с географическим расположением. Они касаются Арктики, освоения полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, внедрения цифровых технологий в те сферы производства и экономики, которые превалируют именно в Арктическом регионе».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Несмотря на пандемию, область сегодня привлекает большой объем инвестиций, в том числе благодаря уникальным налоговым льготам. Вокруг каждого нашего крупного предприятия возникает потенциальный рынок для технологических инноваций. Я уверен, что научно-технический, промышленный и экономический потенциал позволит нам находить новые инновационные проекты и приглашать в Мурманскую область еще больше активных, энергичных, целеустремленных людей».

Константин Долгов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике: «Цифровые технологии для Мурманской области и Арктики в целом во многих случаях связаны с вопросами жизни и смерти людей, начиная с развития в регионе устойчивой связи. Именно поэтому принципиально важно встраивать механизмы цифровизации в сферы образования, транспорта, здравоохранения, госуправления на всех уровнях. Совет Федерации, «Сколково» и Мурманская область образуют перспективный контур взаимодействия для дальнейшего развития региона и решения важных экономических и социальных задач».

Startup Tour 2021 в Мурманске прошел онлайн.

Полуфиналистами конкурса технологических проектов Startup Tour в Мурманске стали 15 команд из 11 городов России, после питч-презентаций в финал вышло по одному проекту в каждом из треков конкурса. В треке «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» жюри выбрало проект из Красногорска PnevmoEyeTracker —автоматический пневмотонометр для бесконтактного измерения внутриглазного давления с точностью до 98% при диагностике и лечении глаукомы. Он же победил и в финале, получив 300 тысяч рублей от официальных партнеров Startup Tour 2021 — Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (МРИБИ) и Группы компаний АНТЕЙ.

Лидия Усанова, основатель и директор по маркетингу проекта PnevmoEyeTracker: «Контактные тонометры требуют обезболивания, это чрезвычайно дискомфортная процедура. Бесконтактные же уступают им по точности и учитывают лишь один информационный параметр, что приводит к погрешности до 30%. Наша технология позволяет бесконтактным способом измерить внутриглазное давление с учетом сразу двух параметров — смещения склеральной оболочки и ускорения, с которым оно происходит. Это повышает точность измерений до 98%, снимает ограничения в применении и обеспечивает возможность четкого мониторинга развития заболевания и эффективности лечения. Решение успешно апробировано с участием более чем 100 пациентов и поставлено уже в три офтальмологические клиники. Наша цель — внедрить технологию в 200 медучреждениях к 2023 году».

Победителем конкурса технологических проектов Startup Tour 2021 в Мурманске стал автоматический пневмотонометр для бесконтактного измерения внутриглазного давления.

Первое место в треке «Информационные технологии» занял проект «Аппарат для незрячих на основе сенсорного замещения», представленный Даниилом Боровым, педагогом дополнительного образования ЦЦОД «IT-куб» (Калининград). В треке «Индустриальные и энергетические технологии» эксперты отметили выступление доцента Мурманского арктического государственного университета Григория Сафонова с его «Индустриальным инвестиционным проектом реконструкции и повышения энергоэффективности системы городского отопления». Все финалисты получили приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, которая пройдет в Инновационном центре «Сколково» 24 и 25 мая.

Мурманск стал последней точкой на маршруте Startup Tour, прошедшем за полтора месяца в восьми городах. В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково» по развитию технологического предпринимательства проходило онлайн на сайте.

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