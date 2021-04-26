Стартап или выдумка? Проверьте интуицию и узнайте, какие инновации существуют, а какие пока нет

Пройдите наш тест и попробуйте отличить выдумку от настоящего отечественного стартапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инновационные изобретения появляются в мире ежедневно, меняя нашу жизнь к лучшему. Прогресс – это и усовершенствование швабры для мытья пола, и создание робота-помощника для нейрохирургов. Каждый год Фонд «Сколково» проводит всероссийский конкурс Startup Tour, помогая стартаперам из регионов реализовать их самые смелые и практичные идеи. Кому-то они могут показаться просто фантазией, но нереальное становится возможным быстрее, чем вы думаете.

Пройдите наш тест и попробуйте отличить выдумку от настоящего отечественного стартапа.

Да, все невыдуманные стартапы из теста существуют. Более того, этой весной они победили в региональных этапах Startup Tour-2021 в Твери, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Можете посмотреть, как это было —конкурс проходит в онлайн-формате, на сайте доступны записи всех трансляций. 30 апреля Startup Tour впервые состоится в Мурманске. Встретимся в следующую пятницу на startup-tour.ru, чтобы первыми узнать, какой инновационный проект станет лучшим.

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