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Общество30 апреля 2021 10:31

График работы школ на майские праздники в Мурманске: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая

Как будут работать школы с 1 по 10 мая в Мурманске
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Два популярных вопроса перед длинными выходными: как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая в Мурманске.

Два популярных вопроса перед длинными выходными: как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая в Мурманске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Майские праздники, которые в этом году будут неразрывные, вызвали много вопросов. А все потому, что пока одни будут отдыхать, другим все равно придется поработать. Два популярных вопроса перед длинными выходными: как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая в Мурманске.

- Школьники уходят на каникулы до 11 мая, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в детских садах будут работать дежурные группы.

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