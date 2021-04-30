График работы школ на майские праздники в Мурманске: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая

Два популярных вопроса перед длинными выходными: как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая в Мурманске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Майские праздники, которые в этом году будут неразрывные, вызвали много вопросов. А все потому, что пока одни будут отдыхать, другим все равно придется поработать. Два популярных вопроса перед длинными выходными: как будут работать детские сады и школы с 1 по 10 мая в Мурманске.

- Школьники уходят на каникулы до 11 мая, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в детских садах будут работать дежурные группы.

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