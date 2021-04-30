График работы детских садов на майские праздники в Мурманске: как будут работать детские сады с 1 по 10 мая

Родители должны сообщить воспитателям, что им нужно место в дежурной группе, чтобы попасть в список. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще один день, и наступят долгие майские праздники. В этом году указом президента они будет неразрывные и продлятся с 1 по 10 мая.

Впрочем, много отдыхать будут не все, есть предприятия и организации, которые не могут остановить работу. И возникает вопрос, как будут работать детские сады с 1 по 10 мая в Мурманске, если родителям надо на работу?

- С 4 по 7 мая в детских садах будут организованы дежурные группы. Важно не допустить перемешивания болезней среди малышей, поэтому решение об открытии групп муниципалитеты должны согласовать с Роспотребнадзором, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Родители должны сообщить воспитателям, что им нужно место в дежурной группе, чтобы попасть в список.

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