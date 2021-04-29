Стали известны даты проведения арктического фестиваля в Териберке

Фото: vk.com/murman.tourism51

Власти Мурманской области определили даты проведения Арктического фестиваля «Териберка» в этом году. Региональный комитет по туризму представил предварительную концепцию фестиваля. Гостей ждет обширная культурная и развлекательная программы, которые будут составлены по принципу четырех стихий - огонь, вода, земля, воздух.

- В прошлом году мы были вынуждены пропустить фестиваль, надеемся, что в этом году все получится – конечно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Фестиваль «Териберка» имеет особое значение, это не просто два дня повышенного внимания к поселку, это конкретные идеи и решения, которые мы после воплощаем в жизнь. Так, например, получилось с концепцией продвижения Арктической кухни, – отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Оргкомитет утвердил даты проведения VI Арктического фестиваля – он состоится 17 и 18 июля.

- Не будем сейчас раскрывать все тайны будущего фестиваля, но стоит отметить, что самую долгожданную площадку за всю историю мероприятия – «рейв в скалах» – мы планируем организовать в этом году, – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

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