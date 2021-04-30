Завершены поиски пропавшего во время рыбалки мужчины из Мурманска

Пропавшего рыбака нашли живым на берегу. Фото: vk.com/pso_murmansk

27 апреля 48-летний Дмитрий Ведерников должен был вернуться домой с рыбалки. Около восьми вечера он позвонил жене и сказал, что возвращается от острова Кильдин, но в тот день родные его так и не увидели.

На поиски рыбака вышли спасатели, к ним также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда Мурманск и поискового отряда "МурманСпас".

29 апреля погода ухудшилась, но поиски не были остановлены, хоть высота волн достигала полутора метров. В четверг маломерные суда не смогли выйти на воду, рассматривались варианты использования судов больших размеров. Времени у участников поисков было все меньше: с моменты исчезновения Дмитрия пошли четвертые сутки, а синоптики предупредили, что Баренцево море будет штормить.

Можно сказать, что мужчина родился в рубашке: 30 апреля его нашли!

- Он был на берегу в районе Западной Лицы. Дмитрий получил переохлаждение, у него закончились средства для разведения огня, состояние его было непростым. Лодки рядом с ним не было, - рассказала "КП"-Мурманск" руководитель поисково-спасательного отряда в Мурманске Валентина Шарыгина.

Мужчину забрали на большую землю пограничники.

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