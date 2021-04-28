Рыбак из Мурманска сообщил родным, что возвращается с рыбалки, и пропал

Моряков просят обратить внимание на ориентировку по поиску. Фото: ПСО волонтеров г. Мурманска

В Баренцевом море ищут пропавшего рыбака. Напомним: дежурному МЧС по Мурманской области поступило сообщение, что мужчина ушел на катере к острову Кильдин и в назначенный день - 27 апреля - домой не вернулся. Сейчас стали известны подробности происшествия.

- 48-летний Дмитрий Ведерников 27 апреля в 20.00 вышел на связь с родными, сказал, что возвращается домой (старт и заход на слип - в Росляково), до настоящего времени его местонахождение не известно, - сообщает поисково-спасательный отряд города Мурманск.

Моряков просят обратить внимание на ориентировку по поиску.

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