"НОВАТЭК" отдала долю в проекте по перевалке сжиженного газа в Мурманской области французской Total

Мощности терминалов составят по 20 миллионов тонн СПГ в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

"НОВАТЭК" подписала базовое соглашение о передаче 10% проекта "Арктическая перевалка" в Мурманске и на Камчатке французской компании Total. Как предполагает "Коммерсантъ", это позволит компенсировать "НОВАТЭКу" исторические расходы, а именно, первоначальные капиталовложения в сам проект.

- "Арктическая перевалка" — это дочернее общество "НОВАТЭКа", являющееся оператором двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ, которые находятся на Камчатке и в Мурманской области. Терминалы призваны обеспечить эффективную транспортировку СПГ с "Арктик СПГ 2" и других проектов путем организации перегрузки с СПГ-танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда, - сообщает пресс-служба "НОВАТЭК".

Каждый из терминалов включает плавучее СПГ-хранилище объемом 360 тысяч кубометров с двумя точками перевалки "борт в борт". Мощности терминалов составят по 20 миллионов тонн СПГ в год, стоимость комплекса в Мурманске оценивалась в 70 миллиардов. В суммарном проекте до 70 миллиардов рублей – это инвестиции компании (строительство плавучих хранилищ и береговой инфраструктуры), а 38 миллиардов рублей — это государство (в основном дноуглубление и подходной канал).

По данным “Ъ”, "НОВАТЭК" продолжает искать партнеров в этот проект и планирует снизить свою долю до 60%. Все партнеры заинтересованы в участии в проекте, поскольку сами будут пользоваться услугами терминалов.

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