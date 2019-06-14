"Новатэк" получит от правительства Мурманской области налоговые льготы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-14T15:26:37+03:00

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Под Белокаменкой вовсю идет строительство Центра крупнотонажных сооружений. Здесь уже появились дома для вахтовиков, и закончить возведение объекта должны уже в следующем году.

Из-за скоро введения в эксплуатацию заговорили о том, в каких условиях будет работать Центр. Правительство Мурманской области решило представить компании "Новатэк" налоговые льготы и преференции по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество.

В частности, налог на прибыль в части сумм, зачисляемых в областной бюджет, установлен в размере 12,5 до 1 января 2023 года. Помимо этого компанию освободили от налога на имущество Центра на пять лет.

При этом на "Новатэк" возложили и обязательства. Например, она должна обеспечить прирост доходов консолидированного бюджета Мурманской области не менее 102,9 миллиардов рублей. Поддерживать средний уровень зарплаты работников при полном рабочем дне, не нарушать экологию нашего региона и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU