На месте будущего центра крупнотонажных сооружений в Белокаменке появились жилые дома

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-23T17:55:49+03:00

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Летом 2017 года в Мурманской области началась большая ее работа, которую называют едва ли не стройкой века. Напомним, у Белокаменки стали возводить Центр крупнотонажных сооружений "Новатэк".

Говорить о завершении строительства можно будет только в следующем году. А пока у села гремят взрывы.

Ранее компания и фотографы уже показывали, во что превратился дикий уголок залива. И, как говорится, продолжение следует.

Как оказалось, у Белокаменке растут не только здания, которые будут одним из звеньев в перевалке нефти. На месте будущего центра уже даже появились жилые здания! Сине-оранжевые домики возвели специально для вахтовиков. Их будет много. Ведь в центре будет работать 10-12 тысяч человек, примерно 80% от их числа - приезжие.

У села появится второе село: на 32 построят общежития, административные и хозяйственные корпуса, прачечные, столовую, спортивный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU