В Мурманске обстреляли штаб Алексея Навального

На стеклах остались следы от пуль. Фото: Виолетта Грудина
Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетты Грудиной, которая обратилась с заявлением об обстреле помещения штаба.
- Окна помещения штаба расстреляли. Нашли пули. До этого в своем почтовом ящике я обнаружила мишень, - сообщила Виолетта Грудина в соцсетях.
На стеклах действительно видны следы от пуль. Это не первое нападение неизвестных на штаб в Мурманске, ранее входную дверь заливали монтажной пеной.
Напомним: саму Виолетту Грудину задержали во время последней несогласованной акции в Мурманске. Ранее ее предупреждали о возможных последствиях таких мероприятий.
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