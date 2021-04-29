В Мурманске обстреляли штаб Алексея Навального

На стеклах остались следы от пуль. Фото: Виолетта Грудина

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетты Грудиной, которая обратилась с заявлением об обстреле помещения штаба.

- Окна помещения штаба расстреляли. Нашли пули. До этого в своем почтовом ящике я обнаружила мишень, - сообщила Виолетта Грудина в соцсетях.

На стеклах действительно видны следы от пуль. Это не первое нападение неизвестных на штаб в Мурманске, ранее входную дверь заливали монтажной пеной.

Напомним: саму Виолетту Грудину задержали во время последней несогласованной акции в Мурманске. Ранее ее предупреждали о возможных последствиях таких мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске напавший на школьницу мужчина перед этим домогался до еще одной девушки. Извращенец приставал к 17-летней северянке у входа в областную библиотеку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru