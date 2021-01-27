В Мурманске задержали организатора несогласованной акции, состоявшейся 23 января

Виолетте Грудиной (в центре) грозит штраф до 25 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 января в Мурманске состоялась несогласованная акция. В центр города пришли сторонники Алексея Навального, которые хотели поддержать его и призывали к освобождению оппозиционера из СИЗО, где он сейчас находится.

Организаторы акции, не подававшие бумаги на согласование акции в администрацию Мурманска, привлекли внимание правоохранительных органов.

27 января координатор штаба Алексея Навального в Мурманской области Виолетту Грудину задержали и доставили в отделение полиции. В ее отношении составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Виолетте Грудиной грозит штраф до 25 тысяч рублей. Также эта статья предусматривает обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

31 января сторонники Алексея Навального хотят провести очередную несогласованную акцию, за повторное нарушение штраф может вырасти до 300 тысяч рублей.

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